Bourges : deux surveillants de prison condamnés

C'est moins que les réquisitions du procureur qui avait réclamé deux ans de prison dont douze mois avec sursis mi-avril lors de l'audience , mais la peine parait démesurée pour les avocats de la défense qui ont immédiatement fait appel. Deux surveillants de la prison de Bourges ont été condamnés ce mercredi à dix-huit mois de prison avec sursis par le tribunal de Bourges pour avoir facilité l'introduction de téléphones et même de drogue au Bordiot.

Cette peine va également compliquer la reconversion de ces surveillants qui n'ont plus le droit d'exercer pendant dix ans. Ils ne pourront plus non plus travailler dans la fonction publique. Le procès avait découlé d'accusations d'un détenu, décrit comme mythomane par certains, qui les avait mis en cause lors d'écoutes téléphoniques. Il s'était retracté à l'audience mais cela n'a pas suffi pour le tribunal.

Cette condamnation risque d'être très mal perçue par les syndicats de l'administration pénitentiaire © Radio France - Michel Benoit

Le président du tribunal évoque la spontanéité des paroles de ce détenu alors qu'il ignorait qu'il était sur écoute téléphonique et il est vrai que les noms de ces deux gardiens reviennent à plusieurs reprises, avec d'autres d'ailleurs. Spontanéité qui a donc pesé dans la décision alors la défense s'était étonnée de l'absence de quelque preuve que ce soit.

Les avocats des deux gardiens ont annoncé faire immédiatement appel. "Mon client a une position constante depuis le début de l'affaire, explique Me Antoine Fourcade. Il s'est toujours expliqué sur la manière dont il travaillait. C'est quelqu'un qui est irréprochable et qui a reçu des éloges pour son travail. Il a besoin aujourd'hui de laver son honneur et de se sentir compris. C'est pour cela que nous faisons appel*".*

Les deux surveillants sont suspendus depuis plus de deux ans de tout salaire. Le client de Me Fourcade s'est reconverti dans la fonction hospitalière mais il ne pourra plus exercer là non plus puisque le peine va figurer au casier judiciaire. "C'est un homme qui a eu la chance et surtout le courage de se reconvertir, poursuit Me Fourcade. Et aujourd'hui, le fait que le tribunal rejette notre demande de non inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire le met encore plus en difficulté. Cette décision, c'est comme la mort d'un homme." Le détenu a été condamné lui à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme.