Bourges : elle refuse la vaccination anti-covid et gagne devant le tribunal administratif

Cette jeune femme avait déjà obtenu gain de cause en référé à la fin de l'année dernière. Cette fois-ci, le tribunal administratif d'Orléans lui donne également raison sur le fond. Une belle victoire analyse cette conseillère juridique de la CGT qui l'a épaulée dans son dossier : " Du fait que la salariée n'était pas au contact des résidents, il n'y avait pas lieu que la direction la suspende et la prive de sa rémunération. On était assez confiants sur l'issue de l'audience car le conseil d'état a déjà rendu des décisions en ce sens en février dernier. Elle a passé toute sa grossesse dans un état de stress incroyable. Elle a accouché il y a un mois et la petite va très bien. Cette décision est un gros soulagement pour cette jeune maman. "

La future maman avait témoigné au micro de France Bleu Berry en décembre dernier © Radio France - Michel Benoit

C'est notifié dans la décision du tribunal administratif, les résidences de Bellevue ont commis une erreur de droit en suspendant cette aide-soignante qui était en arrêt de travail, du fait de son arrêt maladie. Cette aide-soignante ne pouvait donc pas voir son salaire suspendu. Alors, il est vrai que le jugement en référé intervenu en décembre dernier, lui avait permis d'être à nouveau rémunérée, mais ce nouveau jugement intervient cette fois-ci sur le fond. L'Ehpad des résidences de Bellevue doit verser 1.500 euros à sa salariée pour couvrir ses frais de justice.

L'union départementale CGT de Bourges © Radio France - Michel Benoit

On attend maintenant la décision du conseil d'état : l'audience était programmée en mars mais a été décalée. Elle devrait normalement aller dans le même sens puisque la juridiction a déjà statué en février en donnant raison à des salariés. Dans le cas présent, l'arrêt maladie avait été justifié suite à un contrôle d'un médecin indépendant. Les suspensions pour non vaccination de femmes enceintes sont restées rares. L'Ehpad a maintenant deux mois pour faire appel du jugement du tribunal administratif.