Tribunal de Bourges : "faire exploser des bouteilles d'acide, c'est mal ?"

Dix-huit mois de prison ferme pour l'homme qui avait confectionné des bouteilles explosives à base d'acide à Bourges. Il avait été interpellé à deux reprises la semaine dernière et a accepté d'être jugé en comparution immédiate. Il ne prenait plus son traitement pour ses troubles psychiatriques.

Le Berruyer, âgé de vingt-cinq ans, avait été arrêté une première fois jeudi, mais il s'était enfui de l'hôpital psychiatrique. Il a recommencé à faire exploser ses bouteilles remplies d'acide chlorhydrique samedi, toujours devant le centre commercial Cap Nord à Bourges. Ce qui lui a valu une comparution immédiate devant le tribunal ce lundi.

Le jeune homme est arrivé souriant dans le box des accusés. Il est très loquace. A la présidente, il répond qu'il est de bonne humeur, comme d'habitude. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, sauf que son casier comporte déjà quinze mentions pour des vols, du trafic de drogue, des dégradations, des violences. En octobre 2019, la justice ordonne son placement en hôpital psychiatrique pour avoir volé des livres qu'il a emportés avec une brouette !

"Je vois un monde irréel" explique t-il, affirmant que la famille Kardashian le poursuit. Le tribunal a du mal à garder son sérieux. "On atteint les limites du tolérable !" le sermonne la présidente. "Pourquoi ? j'ai pas le droit de faire ça ?" s'étonne le jeune homme. "Les clowns qui le font sur Youtube ont fait 25.000 vues. C'est eux qu'il faut arrêter."

Le jeune homme ne veut plus suivre son traitement

Son avocate rappelle qu'on est loin du poseur de bombe. Ces bouteilles explosives à base d'acide n'ont blessé personne, ne faisant que du bruit et de la fumée. Mais une expertise psychiatrique antérieure décrit le prévenu comme une personne autocentrée, indifférente à autrui. Le jeune homme ne veut plus suivre son traitement : "Ca me retourne le cerveau" explique t-il. Pour le tribunal, il est grand temps d'arrêter tout cela. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt auxquels s'ajoutent six mois supplémentaires pour révocation de sursis dans des affaires antérieures.