Bourges : grève "surprise" des greffiers pour dénoncer leurs conditions de travail

C'est un mouvement très suivi à Bourges : les greffiers sont en grève surprise ce lundi 11 septembre, à la veille de nouvelles négociations autour de leur statut. Ils s'étaient déjà mobilisés massivement en juillet, à Bourges comme à Châteauroux , pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de reconnaissance - salariale notamment - pour leur profession. Aucun rassemblement n'est prévu ce lundi, mais une grande partie des audiences prévues en correctionnelle cet après-midi vont être renvoyées à plus tard. À notre connaissance, le mouvement de grève n'est pas suivi à Châteauroux.

Des conditions de travail difficiles

Les grévistes souhaitent alerter les justiciables sur leurs conditions de travail; "des conditions qui ne sont pas dignes de la fonction publique et de la Justice (...) avec des locaux qui sont parfois à la limite vraiment du travaillable, un manque d'effectif dans toutes les catégories qui est assez cruel, d'ailleurs à Bourges on en souffre actuellement depuis plusieurs mois au greffe correctionnel" détaille Coraline Vallet, greffière à Bourges depuis trois ans. Elle ne fait pas partie d'un syndicat, mais organise et relaie le mouvement de grève localement. Dans ce greffe, il y a une seule personne actuellement pour trois postes. Elle est assistée d'un greffier sorti d'école qui a été placé là. Coraline Vallet regrette un manque d'anticipation, car les deux postes ne sont pas pourvus suite à un départ à la retraite et une mutation, deux événements qui pouvaient se prévoir.

Ce sous-effectif au greffe est important, car au sein de la vie d'un tribunal, le greffier assure un rôle central. Il est non seulement chargé du compte-rendu des audiences, mais c'est aussi lui qui, de manière très pratico-pratique, reçoit tous les courriers (les plaintes, les courriers des justiciables), qui ouvre les dossiers informatiques ou papier, envoyer les convocations pour les audiences, faire les extractions pour qu'un détenu puisse être présent à l'audience, envoyer les convocations aux avocats, ou encore mettre les jugements en forme. "C'est vraiment le garant de la procédure, et l'interface entre le justiciable et la Justice en elle-même, sans qui en fait, pratico-parlant, il ne pourrait rien se passer" explique Coraline Vallet.

Malgré l'annonce récente du recrutement de 13 greffiers sur le ressort de la cour d'appel de Bourges (elle couvre le Cher, l'Indre, et la Nièvre), Coraline Vallet estime que cela ne suffira pas à compenser le sous-effectif dont souffre sa juridiction. "C'est un premier pas, mais en fait ca ne palliera que les départs en retraite (...) ca ne va pas permettre pour autant un allégement de la charge de travail, et un travail dans de bonnes conditions" estime celle qui coordonne le mouvement de grève à Bourges.

Les grilles d'indices au centre des mécontentements

Le point de départ du mouvement de grève des greffiers, entamé le 3 juillet, c'est la nouvelle proposition de refonte de la grille des indices pour la profession, classée en catégorie B. Une refonte censée être en faveur des greffiers, mais qui en réalité est désavantageuse, selon Coraline Vallet. D'une part l'augmentation proposée est minime, mais surtout certains greffiers auraient perdu un échelon (ce qui joue sur leur rémunération). "Un greffier sorti d'école gagne le SMIC" déplore la greffière coordinatrice du mouvement de grève à Bourges. Un SMIC pour un niveau d'étude situé souvent à BAC +4 et des horaires souvent très extensibles. Une séance de négociations a déjà eu lieu le 6 septembre sur cette question, mais sans avancées suffisantes selon les greffiers, qui ont donc décidé de se mobiliser avant une seconde séance de discussions ce mardi 12 septembre.

"Il y a un sentiment de lassitude et de fatigue qui est extrêmement pesant, parce qu'on a vraiment l'impression d'être un petit peu - si je puis me permettre - les dindons de la farce. Dans le sens où on a besoin de nous - puisqu'il ne peut pas y avoir d'audience sans greffiers, une décision ne peut pas être rendue sans la signature du greffier - mais d'un autre côté on n'est pas du tout considérés dans nos missions, dans nos fonctions, dans notre rôle, dans notre dévouement aussi au service public, parce qu'honnêtement, les mouvements de grève au sein des personnels de greffe c'est très rare" témoigne Coraline Vallet.

Les grévistes demandent une augmentation de leurs salaire, l'abandon de la grille d'indices qui a été proposée, et le passage en catégorie A.