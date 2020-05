Bourges : il crache sur des policiers en leur disant qu'il veut les contaminer au Covid-19

Les faits se sont déroulés en centre ville de Bourges, dans la nuit de lundi à mardi. Vers minuit et demi, une patrouille de la police municipale intercepte un jeune autombiliste de 19 ans qui vient de griller un feu rouge.

Celui-ci commence à se rebeller, le ton monte ; il insulte les agents et tout d'un coup se met à leur cracher au visage en affirmant vouloir les contaminer au Covid-19. Rapidement, il est maîtrisé et emmené au poste. Il sera convoqué en septembre prochain. Il devra répondre d'outrage, rébellion, violence à agents et mise en danger de la vie d'autrui.