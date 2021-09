Bourges : il faut sécuriser la ressource en eau

Des travaux qui se déroulent à 50 km de Bourges. Depuis 2002, vous ne le saviez sans doute pas, environ un tiers de l'eau du robinet sur Bourges, est puisé à Herry, en bord de Loire. Trois puits y sont forés, sur l'île du lac, mais l'un d'entre eux va devoir être fermé à cause de l'érosion des sols. 45 hectares de nature préservée, classée : un vrai trésor que ces puits d'Herry, mais le puits C pose souci : " Il y a une menace d'érosion parce que l'île est érodée par le nord " détaille Magaly Santini, responsable ressource en eau potable à l'agglomération de Bourges. " A terme, il faudra fermer ces puits à drains et cela risque de réduire l'approvisionnement en eau sur l'agglomération de Bourges. On est dans l'anticipation, d'autant que la particularité de ce site, c'est qu'on ne peut pas y intervenir durant une grande partie de l'année, d'octobre à juin environ. Une grande partie de l'île est sous l'eau, et on se doit également de respecter la faune et la flore locale puisque le lieu de captage est géré par le conservatoire des espaces naturels. C'est un site sensible."

Le lit secondaire de la Loire, à sec chaque été sur l'île du lac à Herry (Cher) © Radio France - Michel Benoit

2,8 millions de m3 y sont pompés chaque année. Une eau d'une qualité exceptionnelle, rappelle la présidente de Bourges Plus, Irène Félix : " C'est un site protégé en raison de sa richesse écologique. Bien sûr, ce sont des contraintes, mais en contrepartie on dispose d'une eau d'une excellente qualité que l'on partage entre le Cher et la Nièvre. C'est une ressource essentielle pour nous puisqu'en la mélangeant, elle nous permet de réduire la teneur en nitrates sur le captage du Porche, du côté du Val d'Auron où on a observé des pics importants par le passé. Sur le captage de Saint-Ursin, c'est une autre problématique. la pollution est d'origine urbaine." Le captage de St-Ursin, pollué par des reliquats organo-chlorés pourrait même être fermé dans quelques années.

Irène Félix (à gauche), présidente de Bourges Plus, en compagnie d'élus, d'agents de l'agglomération et de responsables du site de l'île d'Herry © Radio France - Michel Benoit

En revanche, les nitrates diminuent, sur Le Porche, en partie grâce aux agriculteurs qui ont changé certaines pratiques grâce au respect de contrats territoriaux : " On a mis en place des bandes enherbées " précise Marc Stoquert, conseiller communautaire délégué à l'eau potable. " On réduit aussi les apports d'engrais azotés en augmentant la rotation des cultures. Certains agriculteurs sont sortis des trois cultures traditionnelles par an. certains en comptent jusqu'à treize et cela contribue à diminuer la pollution. On cherche aussi à développer l'agriculture biologique. Une quatrième génération de contrats est en discussion pour 2022. L'agglomération a d'ailleurs embauché une personne pour amplifier cette politique et ce partenariat avec les agriculteurs."

La station de pompage et de reprise d'Herry (Cher) © Radio France - Michel Benoit

L'eau potable, à préserver et à économiser plus que jamais, alors que les étés sont chaque année plus chauds et plus secs.