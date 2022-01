Bourges : Il met un coup de sabre katana sur la tête de son fils

Pendant le week-end du 29 et 30 janvier 2022, l'homme passait la soirée avec son fils, sa compagne et des amis. Avec un peu plus d'un gramme d'alcool dans le sang, il décroche un sabre katana du mur et les menace avec. C'est à son fils de sept ans qu'il donne un coup de sabre, avec le plat de la lame.

Violences avec trois circonstances aggravantes

Deux jours d'ITT pour le petit garçon et une convocation devant le tribunal correctionnel de Bourges pour le père en septembre 2022. L'homme, inconnu de la justice, sera jugé pour violences avec trois circonstances aggravantes : avec arme, sous l'empire de l'alcool et sur un mineur de moins de 15 ans.