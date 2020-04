Bourges : il ne respecte pas le confinement à sept reprises, il est placé en détention provisoire

Rester chez soi, ça sauve des vies ... et ça évite de se retrouver en prison. Un habitant de Bourges, âgé d'une trentaine d'années, vient de l'apprendre à ses dépends. Cet homme a été placé en détention provisoire à Bourges, ce samedi 4 avril, pour ne pas avoir respecté le confinement. Entre le 24 mars et le 3 avril, il a été contrôlé à sept reprises en situation d'irrégularité.

Le dernier contrôle s'est déroulé vendredi soir, dans les quartiers nord de Bourges. Des policiers se rendent compte que l'homme ne respecte toujours pas les mesures en vigueur. Il a donc été placé en détention provisoire et passera une première nuit en prison ce samedi soir. En attendant sa comparution immédiate, lundi 6 avril au tribunal correctionnel de Bourges. L'homme encourt jusqu'à six mois de prison et 3 750 euros d'amende.