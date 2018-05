L'homme a été arrêté en flagrant délit ce mercredi sur le parking du Leclerc du Prado, à Bourges. Il venait faire ses courses avec une voiture volée... quelques heures plus tôt au même endroit.

Bourges, France

Un homme a été pris en flagrant délit sur le parking du Leclerc du Prado, ce mercredi, dans le centre-ville de Bourges. Ce Berruyer de 60 ans est arrivé un peu avant 19 heures à bord d'une Fiat 600, pour faire ses courses... Une voiture qu'il avait volé 2 heures plus tôt, sur le même parking !

C'est une cliente, une Berruyère de 64 ans, qui a donné l'alerte un peu avant 17 heures car elle ne retrouvait pas sa voiture en sortant du supermarché.

Elle appelle alors la police, et grâce aux caméras de vidéosurveillance, les agents de sécurité identifient un client régulier. Ils n'ont donc aucun mal à le reconnaître quand il revient, deux heures plus tard, au volant de la fameuse Fiat 600.

Le voleur convoqué en décembre devant le procureur

L'homme est immédiatement interpellé et reconnaît les faits. Il dit avoir été tenté quand il a vu les clés sur le tableau de bord et la fenêtre ouverte. La victime assure elle avoir perdu ses clés à l'intérieur du magasin. Quoi qu'il en soit, elle a pu récupérer son véhicule dans la soirée, puisqu'il n'y avait pas d'effraction et que le voleur n'a fait que très peu de kilomètres.

Le voleur sera convoqué devant le procureur au mois de décembre.