Bourges : jusqu'à 10 mois de prison ferme pour des casseurs

Bourges, France

Si l'un des casseurs (limité intellectuellement, bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé) s'en sort plutôt bien (il écope de 60 jours amendes pour avoir vandalisé un abri bus) ses autres camarades écopent de peines beaucoup plus lourdes. Elles s'échelonnent de 4 à 10 mois de prison ferme. Les prévenus, âgés de 21 à 44 ans, ont été interpellés en possession d'objets interdits comme des couteaux, certains pour avoir lancé des pierres sur les policiers, un dernier pour avoir participé au saccage d'une agence de crédit place Séraucourt.

La salle d'audience du tribunal de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ce plombier chauffagiste en intérim est originaire d'Osmery, près de Dun sur Auron. Tout ce qu'il reconnait, c'est d'avoir renvoyé vers les policiers des grenades lacrymogènes et d'avoir incendié une poubelle place Séraucourt devant l'agence Empruntis dont le gérant est intervenu in extremis pour éviter le pire : " Quand on est arrivé, il y avait un brasier devant l'agence. Ils avaient pété une vitrine et faisaient cramer les tables, les chaises de la salle de réunion, ainsi que deux ordinateurs. Heureusement qu'un voisin est intervenu pour les faire sortir sinon, ils auraient tout vandalisé."

A Bourges, des casseurs essaient d'incendier des poubelles © Radio France - Michel Benoit

Le prévenu affirme avoir voulu enquiquiner les forces de l'ordre. La présidente l'interpelle : "Mais vous avez quel âge ? 36 ans, répond l'homme, l'air penaud, je ne suis vraiment pas fier de moi. Ca c'est parce qu'on vous a pris la main dans le pot de confiture" assène la juge. Le prévenu éclate en sanglot lorsqu'il apprend que sa mère, chez qui il vit encore, est au courant de son interpellation. Il dort depuis lundi soir pour 6 mois en prison. Le gérant de l'agence Empruntis est marqué par toute cette violence : " On était cinq avec mon fils de 17 ans, a essayer de les empêcher de passer. C'était quand même violent et je peux vous dire qu'attendre la police comme ça, vingt minutes, à recevoir des pierres et des insultes, ça parait vraiment très long." Un commerçant sidéré par la passivité des autres gilets jaunes qui ont laissé faire les quatre ou cinq casseurs. Le travail a repris lundi matin dans son agence.