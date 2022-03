Bourges : jusqu'à 7 ans de prison pour le gang des châteaux

Ce gang avait écumé une dizaine de châteaux en 2017 en Centre Val de Loire, mais aussi dans le Limousin et la Bourgogne. Il était apparu comme le principal instigateur de tous ces vols : cet homme de 34 ans écope donc de la peine la plus lourde de sept ans de prison. Son père, est condamné à 5 ans. Ils étaient absents à l'audience et feront donc l'objet d'un mandat d'arrêt. Deux complices qui n'étaient pas présents sur tous les vols prennent quatre et trois ans de prison. Un antiquaire du Rhône, poursuivi pour recel, écope de deux ans et d'une interdiction d'exercer la profession de brocanteur. Enfin, la compagne de l'un des condamnés dont les comptes bancaires avaient vu transiter l'argent provenant de la vente de certains biens est condamnée à un an de prison avec sursis. Le premier cambriolage avait été commis au château de Lignières en Berry : des courriers signés de la main de Louis XV avaient été dérobés. Ils auraient été revendus 15.000 euros. Le gang devra indemniser les propriétaires des châteaux à hauteur de près de 300.000 euros et verser des dizaines de milliers d'euros au titre du préjudice moral. Le butin, des meubles, des tableaux, est estimé à 1,2 million d'euros.

