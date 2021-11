Bourges : l'abbé Spinoza devant les juges dans le procès de l'Angélus

L'abbé Spinoza a tenté de démontrer que la violence, les brimades, les conditions d'hébergement difficiles... tout cela avait été exagéré par certains enfants et leurs familles. L'enquête a désigné une cinquantaine d'enfants victimes mais on ne compte que quatre parties civiles, comme cet élève qui a passé deux ans à l'Angélus : " Qu'il aille en prison. Qu'il subisse à son tour, ce qu'il nous a fait subir : ne pas manger et vivre dans le froid." Le jeune homme assiste à l'audience avec ses parents : " Tous les lundis quand je l'emmenais, il pleurait " se rappelle sa maman. " Ce n'est pas digne que le directeur soit encore abbé ! Le pire, c'est qu'il prenait notre enfant par l'épaule pour le réconforter. Il cachait très bien son jeu. Lors de l'entretien pour l'inscription de notre enfant, il ne nous a jamais dit qu'il allait le gifler ou le battre, sinon, on ne l'aurait jamais inscrit. On a eu confiance, et on a été trahis." Le directeur de l'Angélus reconnait avoir donné quelques claques parfois, mais de manière ponctuelle. Pour son avocate, Me Lamoure, les témoignages à charge ne sont pas étayés : " Vous n'avez pas de date, vous n'avez pas de fait précis. Les conditions d'audition de ces enfants sont très contestables. Ce que reconnait l'abbé, c'est que c'était des enfants très compliqués. Ils étaient placés dans un établissement privé, catholique, avec des règles. Il ne reconnait absolument pas des violences habituelles, telles qu'elles sont rapportées. Un établissement privé fera de l'éducation en plus de l'instruction. Un établissement public ne fait que de l'instruction."

Le dossier d'instruction est volumineux © Radio France - Michel Benoit

Et pour l'abbé Spinoza, donner parfoisune gifle relève d'un acte d'éducation.. La présidente du tribunal a évoqué une " pédagogie de la trouille ". C'est une expression utilisée par certains enfants dans leurs dépositions. Entendez par là, une violence qui aurait été institutionnalisée à l'Angélus. L'abbé Spinoza, en longue soutane noire à la barre, relativise. Il reconnait avoir donné quelques coups de pied aux fesses, parfois une gifle mais de manière ponctuelle. Pareil pour la brimade du poireau : l'élève reste isolé plusieurs heures, près de la vie scolaire, parfois une journée entière debout les mains sur la tête, affirment certains enfants. A peine une heure ou deux, reconnait l'abbé. Des vers dans le fromage ou la brioche ? C'est arrivé une seule fois, clame le directeur de l'Angélus, d'ailleurs les autorités n'ont délivré aucun pv sanitaire argumente Me Lamoure pour la défense. L'abbé est prolixe : il bat en brèche chaque accusation. Les salles peu chauffées ? La chaudière était sous-dimensionnée, elle a d'ailleurs été changée. Quant au ménage que les jeunes devaient faire tout au long du weekend ? Là encore ils exagèrent... ce n'est pas possible puisqu'ils devaient aller à la messe et faire leurs devoirs ! Le procès est prévu jusque mercredi.