Bourges : le procès de l'Angélus débute ce lundi au tribunal

Trois prévenus, une cinquantaine de victimes : le procès de l'Angélus s'ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel de Bourges. L'Angélus était une école catholique hors contrat, à Presly, près de Vierzon. Son directeur et deux enseignants comparaissent notamment pour violences sur les élèves.

Le procès de l'Angélus, une école catholique hors contrat, s'ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel de Bourges. L'institut, qui accueillait une centaine d'élèves, de la petite section à la terminale, a été fermé en juin 2017. Tout est parti d'une dénonciation par les parents d'une fratrie scolarisée à l'Angélus : ils mettaient en cause des mauvais traitements. Après trois mois d'enquête, des dizaines de gendarmes menaient une perquisition spectaculaire. Une information judiciaire était ouverte pour agression sexuelle, privation d'aliments, escroquerie et divers sévices corporels.

De nombreuses charges ont donc été abandonnées. Ce sera d'ailleurs l'un des axes de la défense : montrer que le dossier s'est dégonflé et qu'il est vide aujourd'hui. Reste qu'une cinquantaine d'élèves se sont portés parties civiles. Le directeur de l'établissement, l'abbé Spinozza est poursuivi pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieures à huit jours et travail dissimulé. L'institut ayant recours à de nombreux bénévoles. Les deux enseignants comparaissent pour des violences. Tous nient les chefs d'accusation. Un ténor du barreau parisien, Me Varault participe à la défense de l'abbé Spinoza.