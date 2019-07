Bourges : l'enquête ne permet pas d'identifier le policier qui a blessé un gilet jaune le 12 janvier

Bourges, France

Un manifestant de 36 ans avait été gravement blessé à la tête. Il va mieux aujourd'hui et le procureur de la république attendait le rapport d'enquête de l'inspection générale de la police nationale. Un rapport qui ne permet d'incriminer aucun policier précisément. L'affaire est donc classée. D'après l'enquête de l'IGPN, ce manifestant n'était pas directement visé par les policiers. Il se trouvait à l'arrière d'éléments radicaux qui faisaient face aux CRS, en fin de manifestation, aux abords de l'ancienne maison de la culture. Ces manifestants avaient érigé une barricade avec des panneaux, des barrières et des tôles. Un policier a tiré dans leur direction une balle de défense, mais elle aurait manqué sa cible et poursuivi sa trajectoire pour atteindre cet homme qui ne participait pas à la confrontation. Il avait été atteint à la tête et avait été transporté à Tours pour un traumatisme crânien. La victime avait perdu l'usage de la parole pendant plusieurs jours. L'IGPN, selon le procureur, n'a pas pu identifier le policier qui a tiré. Il n'y aura donc pas de suite. A moins que la victime décide de saisir le tribunal administratif pour attaquer directement l'état. Son avocate n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.