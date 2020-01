Bourges : l'hôpital Jacques Coeur victime à son tour d'une usurpation d'identité

A son tour, le centre hospitalier Jacques Coeur à Bourges est victime d'une usurpation d'identité. Des individus se font passer pour des agents de l'hôpital, et ce pour récupérer par téléphone, des informations personnelles. Il s'agit une nouvelle fois d'une tentative d'escroquerie.

Bourges, France

Après le centre hospitalier de Châteauroux, c'est l'hôpital Jacques Coeur de Bourges qui est à son tour victime d'une usurpation d'identité. Et la technique est toujours la même. Ces derniers jours, des individus vous appellent en se faisant passser des agents du service des admissions ou le service social de l'hôpital, pour récupérer notamment votre date de naissance et des informations personnelles sur votre mutuelle. Il s'agit bien sûr d'une tentative d'escroquerie. L'hôpital Jacques Coeur n'a mandaté personne pour ce type de démarche, qui est purement et simplement une arnaque.

Deux conseils qui peuvent vous permettre d'identifier un appel frauduleux : le numéro qui vous appelle ne commence pas par le 02.48 (l'indicatif pour le Cher) et si vous n'avez pas été hospitalisé récemment, il n'y a aucune raison que vous receviez ce type d'appel.

Dans tous les cas, ne donnez jamais une information personnelle par téléphone, à qui que ce soit, et si vous êtes appelés, raccrochez tout simplement. Si vous avez été victime de cette escroquerie, vous pouvez déposer une main courante ou déposer plainte au commissariat de Police de Bourges.