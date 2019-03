Bourges : l'indemnisation des commerçants victimes des casseurs prend du temps

Bourges, France

A Bourges, la mairie évalue le coût des dégradations à 100.000 euros, mais cela ne prend pas en compte les dégâts commis sur les magasins ou les vitrines. Exemple : l'agence Empruntis, place Séraucourt, vandalisée le 19 janvier, à la fin de la manif des gilets jaunes. Le commerçant attend toujours d'être indemnisé. Les casseurs avaient saccagé la salle de réunion de l'agence de crédit et du matériel informatique : " Les devis tournent entre 8 et 12.000 euros de dégâts, précise José Audouin, le gérant de l'agence. Dans mon malheur, j'ai eu la chance de pouvoir continuer de travailler, sans avoir à fermer l'agence pour réparer."

Le mobilier avait été cassé, mais aussi un écran télé, deux ordinateurs, un vidéo projecteur. José Audouin a déjà avancé 2.000 euros pour réparer deux des vitrines brisées. Il devrait être intégralement remboursé : "Mon assureur m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème, mais j'attends d'avoir l'argent pour en être sûr ! Un expert doit encore passer cette semaine pour finaliser le dossier."

A l'extérieur de l'agence, d'autres vitrines attendent aussi d'être remplacées par la co-propriété. © Radio France - Michel Benoit

Ce qui a le plus perturbé ce commerçant, c'est la passivité des gilets jaunes présents ce samedi soir. Ils n'ont rien fait pour s'opposer aux casseurs, comme sur les Champs-Elysées. L'un des auteurs avait été interpellé immédiatement par la police et condamné à 8 mois de prison ferme. Un second a été identifié récemment de manière fortuite : " figurez-vous qu'il s'est présenté chez le dentiste, juste à côté de l'agence. Or, c'est ce dentiste qui était intervenu pour mettre fin au saccage. Il l'a donc reconnu et l'a signalé aux policiers." Les enquêteurs doivent maintenant établir les charges précises pour lequel l'incriminer.