Bourges : l'unité médico judiciaire démontre toute sa pertinence

Il fallait auparavant aller à Tours ou alors obtenir un rendez-vous chez un médecin de ville pas forcément formé, pour établir ce type d'examens. Ce sont surtout les victimes qui sont reçues ici, parfois même pour des expertises mortuaires (mais pas d'autopsies toujours effectuées à Tours) : " Le plus souvent, ce sont des violences physiques, dans un cas sur deux. Ensuite, ce sont des agressions à caractère sexuel, soit 20 % des cas, dont la moitié accompagnées de violences " précise le doteur Olive-Daem, médecin légiste de Bourges. L'examen va permettre d'établir le nombre de jours d'incapacité de travail et donc d'évaluer le préjudice physique ou psychique.

Le docteur Olive-Daem, médecin légiste à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le médecin prend des photos, fait des radio, demande à la victime de raconter et établit une synthèse médicale très précieuse pour le magistrat qui dirige l'enquête : " Cela va lui apporter des éléments objectifs que peut établir la médecine, à la fois sur les aspects physique et psychique " poursuit le docteur Olive-Daem. " Cela va lui donner des arguments, lui permettre de remettre les éléments dans le contexte." Un éclairage qui peut permettre d'orienter l'enquête, y compris dans les affaires d'ordre sexuel : " D'un point de vue génital, en général, il y a peu de traces. Ou alors, c'est que c'est vraiment très grave. Dans ces affaires, il y a surtout les conséquences psychiques. Cela laisse toujours des traces. Je ne suis pas là pour dire si la personne a menti ou pas. C'est plutôt demandé au psychiatre. En revanche, ce que l'on va me demander, c'est si ce que je constate est compatible avec les dires de la victime ou pas."

Infirmières, psychologue, assistante sociale et secrétaires travaillent aux côtés du médecin légiste © Radio France - Michel Benoit

Des victimes âgées de 2 mois à 99 ans (affaires de maltraitance). Pour recueillir la parole des enfants, un pédiatre intervient souvent aux côtés du docteur Olive-Daem. L'unité médico-judiciaire a mis sur pied tout un réseau de partenaires, mais pour fonctionner dans de bonnes conditions, il faudrait un deuxième médecin légiste. Malheureusement, la médecine légale n'échappe pas non plus à une certaine pénurie.