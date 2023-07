Bourges : la circulation des bus interrompue suite à l'agression d'une conductrice

La circulation des bus a été suspendue ce samedi 8 juillet dans l'agglomération de Bourges. En cause : l'agression d'une conductrice au terminus de la ligne A, entre 6 heures et 7 heures. Ses collègues ont exercé leur droit de retrait, d'où l'interruption du trafic. Légèrement blessée, la conductrice a porté plainte.

ⓘ Publicité

Un passager a poussé la conductrice au sol

Les circonstances exactes de l'agression restent à déterminer, mais selon les premiers éléments recueillis par la police de Bourges, elle s'est déroulée au terminus du bus. La conductrice aurait demandé à un passager endormi de se lever et de quitter le véhicule, puisque celui-ci avait fini son trajet. Le passager s'en serait alors pris à elle, en la bousculant au sol. Une enquête est en cours, il n'y avait pas d'interpellation ce samedi en début d'après-midi.

La CGT dénonce des agressions en hausse, et demande des mesures de sécurité

En exerçant leur droit de retrait, les salariés d'Agglobus veulent notamment alerter leur direction sur ces agressions, dont ils ont le sentiment qu'elles sont en hausse. "C'est devenu régulier, il ne se passe pas deux jours sans qu'on ait un salarié qui soit agressé, que ce soit verbalement au physiquement. Donc à un moment ou un autre, on est obligés de réagir pour que la direction prenne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses employés" explique Martial Brancourt, représentant de la CGT au CSE de la Société des transports urbains (STU) de Bourges.

Il demande ainsi un renforcement des moyens humains - une hausse du nombre de contrôleurs pour assurer la sécurité - mais aussi des moyens matériels. Il n'y aurait, selon le représentant syndical, qu'une seule voiture pour que les contrôleurs puissent se déplacer; "Vous imaginez bien la problématique si vous avez un problème qui se passe à Saint-Florent et un autre à Fussy, puisque le réseau est quand même assez large, les contrôleurs ne peuvent que se rendre à un seul endroit" détaille Martial Brancourt. Avec la mise en œuvre de la gratuité sur le réseau Agglobus en septembre, le délégué syndical redoute une hausse des agressions mathématique, il est donc selon lui d'autant plus nécessaire de renforcer la sécurité dans les bus, avec pourquoi pas le concours de la police municipale et nationale. Cela fera sans doute l'objet de discussions avec la mairie prochainement, puisque les syndicats ont réclamé un entretien. Le maire, Yann Galut, est d'ailleurs venu à leur rencontre dès ce samedi matin, suite à l'agression de la conductrice.