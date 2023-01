Bourges : la cour criminelle n'évitera pas la "correctionnalisation " de certains crimes

Le stock d'affaires sur la cour d'appel de Bourges continue de diminuer et la durée moyenne de jugement en appel est d'un peu moins de 8 mois. Un très bon résultat malgré la vacance d'un peu plus de 10 % des postes. Depuis le 1er janvier, les cours criminelles départementales sont étendues à toute la France. Le département du Cher a été l'un des départements à l'expérimenter durant deux ans. Cette cour criminelle remplace la cour d'assises pour des crimes punis de 15 à 20 ans maximum d'emprisonnement. L'Indre et la Nièvre vont donc à leur tour organiser cette cour criminelle départementale, en complément de la cour d'assises.

Eric Maillaud, procureur général près la cour d'appel de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Pas de jurés dans cette cour criminelle mais cinq magistrats professionnels et des débats qui se recentrent sur l'essentiel : " On passe deux jours en moyenne sur un dossier en cour criminelle départementale, contre trois jours en moyenne en cour d'assises " détaille Eric Maillaud, procureur général près la cour d'appel de Bourges. " 50 % d'économie de temps, ce n'est pas rien et si par ailleurs sur le fond, les gens ont le sentiment d'être normalement jugés et d'avoir un espace de parole normal, je pense qu'on peut dire que c'est un succès."

Alain Vanzo, premier président de la cour d'appel de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Mais pour Eric Maillaud, il faut trouver la juste mesure pour utiliser cet outil qu'est la cour criminelle et ne pas y inscrire toutes les affaires qu'elle peut potentiellement juger, sinon, on va tout droit à son engorgement. Il faudra à l'avenir continuer à correctionnaliser certaines affaires ; c'est à dire à considérer comme délits, certains crimes. Exemple, un vol à main armée pourra être vu comme comme un vol avec violence : " Si on mettait un terme dans la cour d'appel de Bourges, à 100 % des correctionnalisations, il faudrait multiplier par deux le nombre de cours criminelles dans le Cher et on aurait une très grande difficulté à l'absorber. Ce serait le reste des contentieux qui en subirait les conséquences."

Le procureur général de Bourges qui appelle donc procureurs, magistrats et avocats à dialoguer pour respecter cette doctrine de correctionnalisation.