Bourges : la délinquance en baisse très nette dans le Cher

C'est dans le Cher que la gendarmerie enregistre la plus forte baisse de France pour le nombre de cambriolages : une diminution de 26 %. La gendarmerie qui a traité 42 affaires de stupéfiants dans le Cher, soit une progression de 75 % par rapport à 2015... La lutte contre le trafic de drogue est un objectif majeur pour les gendarmes du Cher. Parfois, les enquêtes commencent à partir de simples contrôles routiers : " On se rend compte que nombre de conducteurs ou de passagers détiennent de la drogue sur eux " constate Le Colonel François Haouchine, chef du groupement de gendarmerie du Cher. " Tout l'enjeu est donc de creuser à partir de ces éléments là et d'aller chercher du stupéfiant à leurs domiciles. C'est que font très bien l'escadron de sécurité routière et les brigades territoriales puisque deux affaires ont été sorties par eux. L'une a permis de découvrir neuf kilos de cannabis, à partir d'un simple contrôle routier et une autre a abouti à la découverte de 550 pieds de cannabis. L'accroissement du nombre de patrouilles, la vidéo-protection et le dispositif citoyens vigilants sont également des dispositifs précieux. L'une des clefs est d'être très réactif. "

Le colonel François Haouchine, chef du groupement de gendarmerie du Cher, fier de ses hommes. © Radio France - Michel Benoit

Les cambriolages ont diminué de 15 % en zone police, de 26 % en zone gendarmerie où la baisse atteint même 39 % pour les résidences principales : " Le Covid a pu aider puisqu'il y avait plus de monde à domicile " analyse le Colonel Haouchine. " Mais d'une manière générale, le fait de mettre hors d'état de nuire des bandes organisées de cambrioleurs nous permet de faire baisser significativement le nombre de cambriolages et d'agir sur les cambriolages de masse." Les violences sont en baisse de 10 %, notamment sur les femmes ( moins 18 %) malgré le confinement. Fait nouveau, les hommes battus n'ont plus peur de parler : une hausse de 36 % des signalements. Le trafic de drogue est en baisse de 15 % : " Les confinements et les couvre-feu ont poussé les trafiquants à dealer beaucoup moins sur la voie publique " analyse Brigitte Siffert, directrice départementale de la sécurité publique. " Ils travaillent davantage à domicile. c'est plus compliqué pour nous, mais on'a pas le choix, on doit s'adapter."

Les autorités du Cher ont dressé un bilan très positif de la délinquance dans le département en 2020. © Radio France - Michel Benoit

La situation s'est nettement améliorée sur Vierzon : " Sur les atteintes volontaires à l'intégrité physique, on a 32 % de baisse sur Vierzon " poursuit Brigitte Siffert. " On est à moins 29 % sur les atteintes aux biens. En revanche, pour les escroqueries et les infractions économiques et financières, on a une hausse, comme sur Bourges, hausse de 13 % sur Vierzon." La police est également plus visible et bénéficie pour ses enquêtes de l'apport des caméras de vidéo-protection, renforcées à Vierzon.