Bourges : la facture des inondations du lac d'Auron s'alourdit

GAN Assurance et la Maaf s'étaient retournés contre la mairie de Bourges. Pour le tribunal administratif d'Orléans, c'est assez simple : le lac a débordé et les dégâts sont directement consécutifs à ces inondations, la mairie de Bourges est donc responsable. Le premier dossier porte sur 90.000 euros, le second sur 60.000 euros que la ville va donc devoir rembourser. En revanche, la responsabilité de la mairie n'est pas retenue pour le plus gros dossier, 200.000 euros de dégâts, car la maison se trouve en zone inondable, explique l'avocat des deux compagnies d'assurance. Me Pesme ne compte pas en rester là et évoque déjà un appel devant la cour administrative de Nantes pour obtenir gain de cause sur ce dernier dossier. En mai 2019, la mairie de Bourges avait déjà été condamnée à verser 100.000 euros aux assureurs de cinq riverains. Le lac du Val d'Auron avait débordé les 2 et 3 juin 2016 suite à des pluies continues : le dysfonctionnement d'un vérin sur l'une des pelles du lac avait aggravé la situation.