Bourges : la fin du tribunal d'instance au profit du "tribunal judiciaire"

C'est une réforme dont on parle assez peu en ce début d'année et pourtant, elle préfigure les nouvelles bases de la justice. Depuis le 1er Janvier, les tribunaux de grande instance ont absorbé les tribunaux d'instance pour former une seule entité, baptisée tribunal judiciaire

Pour le justiciable, peu de changement en Berry. Les adresses et les emprises restent les mêmes, mais cette réforme ouvre la porte à une mutualisation des services. Le ministère parle d'une plus grande lisibilité, mais on peut se demander si le but n'est pas de réaliser de substantielles économies de fonctionnement. Cette réforme avait suscité de nombreuses oppositions lorsqu'elle avait été présentée par la garde des sceaux notamment de la part des avocats qui craignent de voir apparaître des juridictions spécialisées, concentrées dans les grandes villes et donc un éloignement pour les justiciables. Le président du tribunal judiciaire de Bourges affirme que le Cher ne sera pas concerné. Pour Yves-Armand Frassati cette réforme va apporter avant tout de la souplesse puisque chaque tribunal pourra organiser ses services à sa convenance : " C'est évident, cela va nous permettre davantage de mobilité sur l'organisation mais je le répète, parce que c'est une crainte que l'on peut ressentir, nous n'avons pas le souhait de remettre en cause cette justice de proximité. Je sais que la juridiction de St-Amand fonctionne bien et les gens y sont attachés car elle rend des services importants." Et donc pas question d'y toucher. De même pour la maison de la justice et du droit de Vierzon.

Yves-Armand Frassati, président du tribunal judiciaire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Cette réforme va permettre la mutualisation des services de greffes, et c'est peut-être là, la plus grosse révolution : " Les greffes des différents tribunaux qui sont fusionnés dans le tribunal judiciaire vont former un greffe unique, détaille Joël Garrigue, procureur de la République à Bourges. Cela donnera au directeur de greffes une plus grande souplesse dans la gestion du personnel mais bien évidemment en gardant en tête le respect des grands équilibres." Là encore, pas question de brusquer les choses... mais les bases d'une évolution des services de justice sont posées. La dématérialisation des procédures à travers le déploiement du logiciel Portalis en sera sans doute la prochaine illustration.