Bourges : des tags sur la permanence du maire Pascal Blanc

Le maire de Bourges, Pascal Blanc, porte plainte après des tags insultants inscrits sur sa permanence électorale. La découverte a été faite ce lundi matin. "L’enquête est en cours et les caméras de vidéo protection présentes dans la rue et aux alentours vont parler", prévient le candidat aux municipales sur sa page Facebook. Un tag "GJ Justice" a été inscrit en référence aux gilets jaunes, mais pour l'instant, le ou les auteurs ne sont pas connus. L'enquête devra déterminer qui sont les responsables de ces dégradations.. "L'origine de ces dégradations ne fait pas de place au doute, tant elles sont conformes aux attaques publiées sur les réseaux sociaux depuis des semaines, par des colistiers et sympathisants du candidat de Monsieur Mélenchon", écrit Pascal Blanc.

Yann Galut a immédiatement réagi, en-dessous du post Facebook de Pascal Blanc. "Je trouve surprenant, que sans preuve, vous accusiez certaines personnes. En ce qui me concerne, seul le débat d’idées et les projets doivent être débattus. Je vous remercie de ne faire aucun amalgame avec ma liste pour ce qui s’apparente à de la diffamation", écrit Yann Galut. Une plainte pour diffamation va être déposée par le directeur de campagne de Yann Galut. Par ailleurs, le candidat à la mairie de Bourges "condamne totalement ces agissements qui sont inadmissibles".

Déjà des dégradations sur la permanence de Pascal Blanc

Au mois de février, des tags avec une cible sur la tête de Pascal Blanc avaient déjà été inscrits sur les locaux de la permanence. Les autres tags font référence au traité du CETA et à La République en Marche. Pascal Blanc bénéficie en effet du soutien du parti de la majorité présidentielle pour ces élections municipales. "Nous sommes en campagne électorale, mais cela n’excuse pas l’inexcusable. Les candidats aux élections municipales ont le droit d’avoir des projets différents, j’accepte volontiers le débat d’idées, c’est cela la démocratie et tant mieux !", ajoute Pascal Blanc, dans son communiqué sur Facebook.

Un tag insultant a également été retrouvé sur un muret de la préfecture du Cher. On ignore s'il s'agit des mêmes auteurs.