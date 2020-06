Bourges : la ville trinque après les inondations au Val d'Auron, en 2016

Ainsi GAN Assurances et la MAAF, réclament 350.000 euros à la ville de Bourges. L'affaire est passée mardi devant le tribunal administratif à Orléans, et ça ne s'annonce pas très bien pour la ville. C'était les 2 et 3 juin 2016, après des jours de pluie quasi continue. Le lac du Val d'Auron déborde, inondant plusieurs habitations. Les assureurs ont indemnisé ces riverains sinistrés, mais ils comptent bien récupérer leur argent et se retournent contre la ville de Bourges. Il s'est avéré en effet, qu'un vérin censé actionner l'une des pelles pour réguler le niveau du lac, ne fonctionnait plus. Il y aurait eu un défaut d'entretien. D'après l'avocat des sociétés d'assurance, le rapporteur public a délivré des conclusions mettant effectivement en cause la ville. Outre ce dysfonctionnement des vannes, la ville n'aurait pas suffisamment anticipé le phénomène de montée des eaux. Or le tribunal a tendance à suivre les conclusions du rapporteur public. Trois sinistrés avaient été indemnisés à hauteur de 60, 90 et 200.000 euros par leur assurance. Au printemps 2019, la vile de Bourges avait déjà dû verser 100.000 euros à l'assureur Aviva, qui avait indemnisé cinq riverains. Décision du tribunal le 16 juin.