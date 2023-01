Bourges : le commissariat croule sous le nombre croissant d'enquêtes à mener

Une baisse de 7% des affaires pénales devant le tribunal judiciaire de Bourges dans le Cher alors que les chiffres de la délinquance sont en hausse, la raison est toute simple. Faute d'effectifs suffisant, les policiers n'arrivent plus à boucler les procédures pour les envoyer ensuite au tribunal. Il y a actuellement 6.000 affaires en cours de traitement au commissariat de Bourges. Joël Garrigue, procureur de la République de Bourges - en partance pour Caen - a tiré la sonnette d'alarme, ce mardi lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire.

Joël Garrigue, procureur de la République de Bourges, en partance pour Caen © Radio France - Michel Benoit

Pas suffisamment d'officiers de police judicaire

Le nombre d'officiers de police judiciaire au commissariat de Bourges ne cesse de diminuer. Ils ne sont plus que 16, contre 21 il y a un an. "Il y a actuellement un engorgement des commissariats de Bourges et de Vierzon" explique Joël Garrigue. "Malgré le dévouement et l'investissement professionnel remarquable des officiers de police judiciaire, ils n'arrivent plus à faire face à la masse. Ils mériteraient largement de voir leurs effectifs augmenter et étoffer. Il y a actuellement 6.000 enquêtes qui sont en cours de réalisation au commissariat de Bourges. Certaines sont très récentes et sont tout à fait normalement dans les stocks. D'autres sont plus anciennes, mais n'ont pas pu être traitées. Le nombre d'officiers de police judiciaire est extrêmement bas et ne peut qu'inquiéter le procureur de la République que je suis et le directeur de la sécurité publique" admet le procureur de la République de Bourges.

"Evidemment, les faits les plus graves sont traités prioritairement et le plus rapidement possible, mais d'autres enquêtes attendent que les policiers, qui n'ont que 24 heures dans la journée et qui ne peuvent pas se démultiplier, les traitent. Cela pose souci évidemment en matière de petite délinquance" conclut-il*.*