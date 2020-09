Bourges : le conseil des prud'hommes suspend ses audiences

En juin dernier, une première menace de suspension des audiences avait été brandie. Certes, les deux greffières parties en retraite sont en partie remplacées, mais surtout, il manque un responsable de greffes à temps plein. La proposition qui a été faite est de nommer quelqu'un à temps partiel, seulement à 0,20 %... Intenable pour la présidente du conseil des prud'hommes de Bourges, Reine Aletti : " C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on a dit non. Décision à l'unanimité des conseillers prud'homaux, salariés et employeurs. Avant, on avait cinq postes aux greffes, maintenant, on en a 1,85. On aurait pu éviter d'en arriver là en anticipant les choses. On avait deux greffières qui partaient en retraite, et ça se décrète pas un matin en se levant. Donc, ça aurait pu être anticipé. Maintenant, il faut qu'ils nous trouvent des moyens. On reprendra les audiences quand il y aura des engagements précis. La balle est dans leur camp. Cela peut durer. C'est embêtant, on le sait, d'autant que la plupart de nos dossiers concerne des licenciements et que ce n'est pas agréable pour les salariés qui attendent nos décisions. Ce n'est pas de gaieté de coeur évidemment qu'on agit ainsi."

Le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Tout le problème vient aussi de la non titularisation de la responsable de greffes qui donnait pourtant entière satisfaction aux responsables du conseil des prud'hommes. Mais voilà, ses supérieurs hiérarchiques ont rendu un avis négatif sur sa titularisation, malgré une première menace de suspension des audiences, brandie en juin : " En juin, on avait surtout essayé de faire comprendre que nous souhaitions reprendre en septembre dans de bonnes conditions de fonctionnement. Et ce n'est pas le cas, explique Jean-Paul Vadrot, vice président du conseil des prud'hommes de Bourges (collège employeur) . Nous avions des conditions qui étaient déjà difficiles et les chefs de juridiction que sont le président du tribunal judiciaire et le procureur de la république, en validant l'avis négatif de leur directeur de greffes et de son adjoint, ont rajouté une difficulté supplémentaire aux difficultés déjà existantes. Ils se sont tiré, comme dit ma présidente, une balle dans le pied et une balle dans le pied du conseil des prud'hommes." Le conseil des prud'hommes de Bourges organise en moyenne, quatre audiences par semaine. Les jugements attendus seront rédigés, mais ne seront pas prononcés, ni envoyés aux parties tant que les audiences n'auront pas repris.