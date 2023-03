Bourges : le contrôle des douanes était bel et bien légal, estime le tribunal

Le tribunal correctionnel de Bourges vient de condamner un homme de 42 ans à trois ans d'emprisonnement. Tout a commencé le 10 février 2022 lors d'un contrôle sur l'autoroute à Vierzon. Les douaniers découvrent 47.000 euros cachés dans les portières de la voiture, dans des sachets thermo-soudés. Suite à cette affaire, Me Bangoura avait saisi le conseil constitutionnel sur la légalité de l'article 60 du code des douanes, autorisant ce genre de contrôle : " Ce qu'a dit le conseil constitutionnel, c'est qu'on ne pouvait pas dans un état de droit, contrôler les gens à tout moment, sans motif. Les retenir sans limitation de durée, sans qu'ils aient aucun droit à faire valoir. C'est une question importante qui concerne évidemment tous les citoyens et il va falloir en débattre à nouveau. "

ⓘ Publicité

Le prétoire de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le conseil constitutionnel a en effet donné raison à Me Bangoura, mais a repoussé à septembre l'abrogation de cet article 60. L'avocat berruyer n'en démord pas : ce contrôle reste illégal à ses yeux. Le parquet de Bourges avait soupçonné l'argent d'un trafic. Faux rétorque Me Bangoura : " J'ai produit toute une série de documents qui démontrent que mon client avait les moyens de détenir une telle somme. Indépendamment des conditions dans lesquelles cet argent a été conservé, ce qui importe, c'est de justifier de sa provenance. " Me Bangoura va donc faire appel de ce jugement et se dit prêt à aller jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme si son client n'est pas relaxé.