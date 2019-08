Bourges : le couvent des soeurs de la charité en feu

Bourges, France

Un gros incendie ce matin vers 7H30, près de la voie ferrée, route de la Charité à Bourges : le couvent des Soeurs de la Charité a été la proie des flammes. Un bâtiment désaffecté de 10.000 m2.

Les pompiers ont utilisé les deux grandes échelles disponibles sur Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le feu a pris dans les étages et rapidement les pompiers ont dépêché des moyens importants. 25 hommes de Bourges et des Aix d'Angillon, deux lances à incendie et les deux grandes échelles de Bourges. Pour le commandant Emmanuel Ropars, chef de colonne, la taille du bâtiment justifie ces gros moyens : " C'est un bâtiment très important, sur cinq niveaux, en considérant les caves. Une construction ancienne avec énormément de boiseries. Comme il est désaffecté, on court toujours le risque d'y trouver des squatters. C'est pour cela qu'on a engagé de gros moyens."

Les pompiers, équipés de bouteilles à oxygène, ont dû également combattre l'incendie de l'intérieur et s'assurer que personne ne se trouvait dans l'immeuble. © Radio France - Michel Benoit

Il aura fallu environ une demi-heure aux pompiers pour circonscrire les flammes : " L'intervention a été assez rapide, précise le commandant Ropars. Mais une fois les flammes éteintes, il faut nous assurer qu'aucun feu de couve dans les plafonds ou les planchers, qu'on va donc devoir en partie casser. On restera donc au moins jusqu'en fin de matinée."

Le couvent des soeurs de la charité est à l'abandon depuis près de dix ans. Il comporte notamment une magnifique chapelle. © Radio France - Michel Benoit

L'hypothèse d'un court circuit est écartée puisqu'il n'y a plus d'électricité dans cet ancien couvent mis en vente par la ville de Bourges. Un incendie provoqué par des squatters parait l'hypothèse la plus crédible. Une enquête est ouverte. Plusieurs promoteurs immobiliers se sont intéressés aux lieux sans qu'aucun projet n'aboutisse pour l'instant.