Bourges : le directeur de l'INSA clame son innocence

Le directeur de l'INSA de Bourges et de Blois, l'école d'ingénieurs, visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel : l'une de ses collaboratrices,a en effet signalé des comportements inappropriés, auprès de la rectrice d'académie. L'éducation nationale a donc saisi le parquet de Blois.

" Comment voulez-vous que je prouve quelque chose que je n'ai pas fait ? " Nicolas Gascoin, le directeur de l'INSA de Bourges et de Blois, l'école d'ingénieurs, n'attend plus qu'une chose : être entendu par les enquêteurs pour savoir de quoi on l'accuse précisément. Il y a un mois, le rectorat lui a fait savoir qu'il faisait l'objet d'un signalement pour harcèlement moral et sexuel. Le procureur de Blois a été saisi par l'Education nationale, mais la victime supposée, la directrice de l'école de la nature et du paysage, n'a pas porté plainte.

Nicolas Gascoin envisage de porter plainte

Nicolas Gascoin est toujours en fonction à la tête de l'école d'ingénieurs. Il souhaite être reçu par le rectorat et par le ministère de l'Education nationale et affirme ne pas comprendre, d'autant qu'il a créé dès son arrivée en octobre 2019 une cellule de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le directeur de l'INSA Centre-Val de Loire affirme avoir toute confiance en la justice pour que toute la lumière soit faite. Il n'exclue pas de porter plainte pour dénonciation calomnieuse, estimant son honneur et sa probité tâchés.

