Bourges : le directeur de l'INSA évincé suite à des accusations d'harcèlement moral et sexuel

Le directeur de l'INSA, l'école d'ingénieurs de Blois et de Bourges, démis de ses fonctions, par la ministre de l'enseignement supérieur. Depuis la rentrée, des étudiants et des professeurs de l'école de la nature et du paysage à Blois, réclamaient son départ.

La directrice de l'École de la nature et de l'environnement, basée à Blois, et rattachée à l'INSA, a porté plainte contre Nicolas Gascoin, son directeur, pour harcèlement moral et sexuel. Le directeur de l'INSA a toujours clamé son innocence, mais le ministère espère le retour à un climat plus serein en lui retirant son poste. Le directeur de l'INSA a adressé une lettre aux instances de l'école dans laquelle il annonce la décision du ministère de lui retirer la direction de l'Institut de formation d'ingénieurs, dans l'intérêt du service pour ne pas risquer de nouveaux troubles.

Nicolas Gascoin déclare vouloir poursuivre sa défense, fort du rapport de la mission d'inspection menée par l'Éducation nationale, rapport qui le blanchit, affirme t-il, de tout fait de harcèlement moral ou sexuel. Reste la plainte déposée en pénal cet été, par la directrice de l'École de la nature et du paysage de Blois, qui va être conduite par le procureur de la république. Nicolas Gascoin affirme vouloir retrouver une vie équilibrée auprès de sa famille. En avril dernier, il expliquait ne pas comprendre ce qui lui arrivait, lui qui avait installé, dès 2019, une cellule de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Un administrateur provisoire devait être nommé ce jeudi à la tête de l'INSA Centre Val de Loire.