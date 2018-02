Bourges, France

Toute la bande a été interpellée dans la région lyonnaise mardi matin. Les enquêteurs leur imputent au total huit cambriolages dans des châteaux du Centre de la France, mais aussi de Bourgogne et d'Auvergne. Des cambriolages évalués de 20.000 à 200.000 euros par château. Une bande spécialisée comme on en n'avait pas interpellée depuis une dizaine d'années : des vrais pros explique le colonel Ludovic Herhart, chef de l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels : "Ca fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe aussi organisée. Ils pouvaient opérer assez loin de chez eux et savaient repérer les bons châteaux. Ils pouvaient rester une nuit entière pour embarquer ce qui les intéressait. " Et cela au nez et à la barbe des propriétaires qui n'entendaient rien.

Le Colonel Herhart, Joël Garrigue (procureur de Bourges) et le lieutenant-Colonel Parmingeat, chef de la section de recherches de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Un coup de filet rendu possible par une belle collaboration inter services. L'enquête a vraiment démarré lorsque les cambrioleurs ont voulu revendre un tableau dérobé dans le château de Lignières (Cher) dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2017. Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale a alerté la section de recherche de Bourges en lien avec l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels : " Un antiquaire avait acheté de manière tout à fait légale, avec facture, un tableau auprès d'un brocanteur de la région lyonnaise, explique le lieutenant-colonel Permingeat, responsable de la section de recherche de Bourges. Il a été mis sous surveillance et on a établi les relations entre différents individus." Des semaines d'investigation avant l'intervention mardi matin : plus de 80 gendarmes sur plusieurs lieux de la région lyonnaise. Ces cambrioleurs emmenaient parfois des choses étonnantes pour les profanes, mais ils ne s'y trompaient pas, détaille colonel Herhart : "Ils embarquaient des objets du sol au plafond. 60 m2 de parquet Versailles par exemple (une valeur de 1.500 euros environ) jusqu'au lustre, en passant par les tableaux et les meubles." Et même une immense jarre de jardin à Lignières. Et l'enquête n'est pas terminée. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur 800 objets. " 75 m3 de matériels, qu'il faut maintenant détailler pour voir s'ils ne proviennent pas d'autres cambriolages, ajoute le procureur de Bourges, _Joël Garrigue_. Il faudra aussi en retrouver les propriétaires." Les enquêteurs ont notamment retrouvé des tableaux d'un artiste lyonnais récemment décédé : Jacques Truphémus. Le vol avait été commis dans son atelier la veille de l'interpellation de la bande. "Surtout, faites des photos des biens de valeur que vous possédez, explique le colonel Herhart. En cas de cambriolage, on pourra les intégrer à notre base de données de biens culturels, et les retrouver beaucoup plus facilement surtout s'ils apparaissent dans des catalogues de ventes."