Bourges : le meurtrier de la policière, Anne Pavageau, remis en liberté

Le meurtrier d'Anne Pavageau remis en liberté ! Les policiers de Bourges qui viennent d'apprendre la nouvelle sont vent debout contre cette décision qui remonte à juin 2015 !

La décision n'est pas récente mais elle n'est arrivée à Bourges qu'il y a quelques jours, provoquant la colère des policiers et des proches d'Anne Pavageau. La policière avait été tuée à coups de sabre japonais à la prefecture de Bourges en octobre 2011. Son meurtrier, Olivier Roson était interné à l'unité pour malades difficiles de Cadillac en Gironde. Il avait échappé à toute condamnation puisqu'il avait été déclaré schizophrène et donc jugé irresponsable en Août 2013. David Auroi, secrétaire départemental Unité SGP Police dans le Cher se dit abasourdi et indigné comme ses collègues. Le délégué syndical estime cette décision un peu rapide alors qu'il faut au moins cinq ans, affirme t-il, pour qu'un traitement anti-schizophrénie, donne ses premiers résultats tangibles. David Auroi affirme également que Olivier Roson, aurait trahi son interdiction de revenir dans le Cher. Il aurait été aperçu à Bourges fin 2016, début 2017.