Bourges : le monde du vin est-il sexiste ?

L'audience a été animée au tribunal de Bourges dont la chambre civile n'a que très rarement connu pareille effervescence. Pas moins de trois témoins ont été entendus dont une Danoise qui affirme que ce viticulteur Berrichon a eu des gestes très déplacés à son encontre. La réalité des faits existe, et il n'y a donc pas diffamation pour Me Thibault De Saulce-Latour, avocat de l'instagrameuse qui a relayé les accusations : " Les témoignages qui sont venus à l'audience démontrent qu'il y a eu des actes d'agression sexuelle. Ils démontrent aussi la bonne foi de ma cliente, importante dans le cadre d'une affaire de diffamation. Je le rappelle, l'objectif ici, n'est pas du tout de s'acharner contre Mr Riffault mais bien de dénoncer dans le milieu du vin les faits d'agression sexuelle qui y sont assez fréquents." Un rôle de lanceur d'alerte en quelque sorte, totalement revendiqué par l'animatrice du site "Paye ton Pinard " assignée en justice par le viticulteur.

Une parcelle de vignes en Berry © Radio France - Michel Benoit

On sait qu'il est souvent difficile pour les victimes de porter plainte dans ce genre d'affaire d'agression sexuelle. Me Bangoura, avocat du vigneron s'étonne cependant qu'aucune femme n'ait saisi la justice pénale : " Vous affirmez que treize femmes disent la même chose, j'attends toujours d'avoir soit les plaintes, soit les témoignages de ces victimes supposées. Elles ne figurent pas dans le dossier. Il n'y a que les affirmations que de témoins indirects." Une sommelière venue elle aussi de Scandinavie, a raconté comment Sébastien Riffault lui aurait mis la main aux fesses lors d'une soirée arrosée dans son domaine, mais ce témoignage ne figure pas, il est vrai dans le dossier que devront étudier les magistrats.

La présidente du tribunal a d'ailleurs exhorté les victimes supposées à déposer plainte. Le vigneron se dit victime d'une cabale car il vendait beaucoup de vin au meilleur restaurant du monde, en froid avec la bloggueuse danoise à l'origine de l'affaire : " Où sont les preuves et surtout est-ce que ces fameuses victimes existent ? questionne Sébastien Riffault, le viticulteur berrichon. La personne à l'origine de l'enquête relayée sur les réseaux sociaux a eu un différend avec le Noma, meilleur restaurant du monde. Et cela a conduit à sa fermeture. Je suis une victime collatérale car je vendais beaucoup de vin à ce restaurant et j'ai été pris pour cible également. Ce lynchage sur les réseaux sociaux dont j'ai fait l'objet est vraiment dégueulasse." Le viticulteur estime avoir perdu 300.000 euros de chiffres d'affaires à cause de cette histoire. Le tribunal rendra sa décision le 8 juin.