Bourges : le palais de justice difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite

Illustration à Bourges : le palais de justice est équipé d'appareils pour permettre d'accéder à la salle d'audience, sauf que certains sont régulièrement vandalisés. C'est le cas du monte-personne à l'entrée du bâtiment où se tiennent les audiences. Il ne fonctionne plus ou seulement par intermittence depuis plusieurs années . Noémie qui accompagnait une amie en fauteuil roulant, en début d'année, au tribunal, remue ciel et terre depuis le mois de janvier pour que cet appareil soit réparé. Elle a écrit au tribunal et à la mairie de Bourges : " On s'est retrouvées devant ces marches, et ce monte-personne en panne. On s'est demandé comment on allait faire, surtout qu'on ne connaissait pas les lieux, ni personne là-bas. On était déjà stressées à cause de l'audience, on se serait bien passé de toutes ces complications. En plus, cela concerne le tribunal qui est censé être un lieu symbolique d'égalité pour tous. Ce n'est pas normal."

Noémie Barbey a écrit plusieurs courriers pour améliorer l'accessibilité au tribunal de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Finalement, les agents de sécurité donneront un coup de main pour hisser le fauteuil ; même chose à la sortie de l'audience. Normalement lorsque le tribunal est informé du handicap de la personne, il existe une solution : " Dans ce cas-là, on invite les justiciables à passer par une entrée, par le parking, à l'arrière du bâtiment " explique Joël Garrigue, procureur de la République à Bourges. " On peut alors siéger dans une salle en rez-de-chaussée, sans aucune marche."

Un monte-personne plus robuste devrait être installé l'année prochaine © Radio France - Michel Benoit

Une solution qui n'en est pas vraiment une puisque les audiences sont publiques et doivent être accessibles à tous, au delà des personnes parties-prenantes dans les dossiers. Il faut dire que le monte-personne extérieur est régulièrement dégradé. Un matériel qui s'avère trop fragile. Il a déjà fait l'objet de multiples réparations... Quant à l'installation d'une rampe, elle s'avère compliquée car le bâtiment est classé ajoute Joël Garrigue : " On va donc plutôt opter pour installer un monte-personne plus adapté. Un matériel moins fragile et qui sera beaucoup mieux protégé pour éviter les actes de malveillance."

A l'intérieur du palais de justice, le dispositif est plus fonctionnel et ne pose pas de souci. © Radio France - Michel Benoit

L'année prochaine, le ministère investit en effet 6 à 8 millions d'euros pour rénover le palais de justice de Bourges : toute l'accessibilité sera revue et améliorée.