Bourges, France

Le mari, directeur de l'atelier Montdor avait dû vider le coffre de son entreprise de taille de bijoux, tandis que son épouse était prise en otage. Un butin de 300.000 euros. Il avait fallu deux ans d'enquête pour remonter jusqu'à ces neuf personnes. Le procès doit durer jusqu'en milieu de semaine prochaine. La cour d'assises va avoir beaucoup de mal à établir les responsabilités de chacun des prévenus.

Le palais de Justice de Bourges (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Le problème c'est que tous ne reconnaissent pas leur implication. Au moins quatre nient tout ou partie des faits qu'on leur reproche. Il faut dire qu'ils risquent jusqu'à 30 ans de réclusion pour vol, enlèvement et séquestration en bande organisée. Neuf hommes issus de la communauté des gens du voyage, dont certains originaires de région parisienne. Quatre ans après les faits, les victimes, le joaillier et son épouse restent très marqués. Leur avocat, Me Eugène Bangoura rappelle qu'ils restent sous traitement : "Ils ont été menacés chez eux avec des armes, violentés. On n'en sort pas indemnes." Au soir du 16 décembre 2013, quatre hommes cagoulés et armés attendaient le couple à son domicile. La femme est ligotée, bâillonnée. Son mari, escorté par trois autres comparses, est contraint d'aller vider le coffre-fort de son atelier. Les cambrioleurs menacent de couper un doigt à sa femme s'il ne s'exécute pas. Ils repartent avec de l'or, des bijoux. Ils seront revendus à des gitans espagnols. L'argent servira pour certains à payer des dettes liées à un trafic de stupéfiants. Un procès assez tendu : certains prévenus reprochant à d'autres de les avoir balancés.