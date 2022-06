Une plainte contre la mairie de Bourges et son office HLM après un feu de poubelles à la Chancellerie

Une plainte a été déposée par une famille de Bourges contre son office HLM et contre la mairie pour mise en danger de la vie d'autrui. Le 19 mai dernier, un incendie s'est déclaré dans un local poubelle à proximité de leur maison, rue des Crots à la Cane.

Les pompiers sont arrivés rapidement. Le feu ne s'est pas propagé. Mais ce n'est pas la première fois, que ce local poubelle s'embrase. La famille qui habite la maison voisine est inquiète et souhaite que des aménagements soient réalisés pour que cela n'arrive plus. On a frôlé le drame puisque l'un des occupants du pavillon se déplace en fauteuil roulant et ne peut être évacué rapidement

Le dégagement de fumée a incommodé les occupants de la maison voisine © Radio France - Malika François

La haie est encore noircie par l'incendie. Entre le local poubelles et l'habitation, moins de dix mètres. Les parents de Malika ont été réveillés par les émanations de fumée : " Il faisait chaud, cette nuit-là " détaille Malika. " La fenêtre de chambre était ouverte et la fumée s'est engouffrée sous le volet. Cela a réveillé ma mère et mon père qui s'est mis à tousser. Les pompiers ont dû le prendre en charge."

Layachi M'nari, 80 ans, a dû être pris en charge par les pompiers © Radio France - Michel Benoit

Le père de Malika est en fauteuil roulant, il a quatre-vingts ans et le petit portail pour sortir se situe juste à côté du local poubelle qui était embrasé. Un vrai piège, dénonce Christiane, la mère de famille : " Je me lève toutes les nuits pour voir s'il n'y a pas le feu. Vous imaginez la difficulté pour sortir mon mari de la maison et ensuite du jardin s'il y avait un nouvel incendie ? Il faut le porter. C'est très compliqué. Tant que rien ne sera fait, je ne dormirai plus sereinement. C'est beaucoup trop long. "

Christiane M'nari et l'une de ses filles, Malika à proximité du portail, seule issue possible mais trop proche du local poubelle © Radio France - Michel Benoit

L'une des filles avait déjà alerté la mairie et l'office HLM en 2015. La famille affirme qu'il y a au moins un départ de feu par an. La bailleur social n'en a compté qu'un depuis 2018. Pour Malika, les choses traînent depuis trop longtemps : " On réclame un système de poubelles enterrées. Il y aurait moins de risques. La mairie a fait une proposition pour que l'office HLM finance la moitié du chantier avec elle. On ne sait pas où cela en est et on attend. "

Malika, l'une des filles du couple de retraités, devant la fenêtre de la chambre ou dormaient ses parents, cette nuit-là. © Radio France - Michel Benoit

Val de Berry affirme qu'une réponse sera donnée dans quelques semaines : sécurisation de l'espace poubelles ou conteneurs enterrés, rien n'est encore décidé.