Bourges : les avocats associés à l'organisation de la cour criminelle

Bourges, France

La cour criminelle, est comparable à une cour d'assises mais sans jurés puisque ce seront des juges professionnels qui siégeront, pour des peines de 15 à 20 ans d'emprisonnement. Une réforme destinée à désengorger les cours d'assises puisque les débats seront plus rapides. Ce qui fait hurler les avocats... Mais à Bourges, un compromis a été trouvé : avocats et parquet général se mettront d'accord sur les témoins et les experts à entendre. Les avocats qui ont été associés au comité de pilotage de cette réforme dans le Cher... C'est donc un moindre mal pour Me Stéphanie Jamet, bâtonnière à Bourges : " Nous avons la garantie d'un objectif commun, à savoir que les droits de chacune des parties, victime, accusé, défense soient préservés. On prendra donc le temps d'examiner le dossier. Cela nous rassure. Certes l'oralité des débats va diminuer, on travaillera plus sur PV, mais on a obtenu quand même des garanties. Je suis pour un jury populaire, mais on participera à cette expérimentation, même si notre cour ne connait des délais de traitement très longs comme cela peut être le cas ailleurs."

La salle de la cour d'assises du Cher, à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Pour Marie-Christine Tarrare, procureure générale, près la cour d'appel de Bourges, les droits de chacun, effectivement, seront préservés puisque les avocats pourront également ajouter à tout moment un expert ou un témoin sur la liste des personnes à entendre : " Ce qui compte avec cette cour criminelle, c'est la qualité des personnes qui déposeront à la barre. On ne fera plus défiler systématiquement toutes les personnes impliquées, comme lors d'un procès en assises. Ce qui n'apporte pas toujours grand chose surtout lorsque la culpabilité de l'accusé est reconnue par tous."

Le palais de justice de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Me Stéphanie Jamet reste néanmoins sceptique sur les économies qu'engendrera cette réforme dans le Cher : " Questionnement effectivement d'organisation et de répercussion sur les autres juridictions, questionnement budgétaire également puisqu'on voulait quand même faire quelques économies. Je ne vois pas, rajoutant deux magistrats à l'audience, en quoi ces économies seront faites, mais encore une fois, nous sommes ouverts, nous verrons et on fera le point au bout de ces trois années d'expérimentations." La cour criminelle du Cher fera appel à deux juges temporaires, des juges non professionnels jusqu'alors sous utilisés. Cela ne devrait donc pas dégarnir les effectifs de magistrats ni désorganiser les autres juridictions, promet la présidence de la cour d'appel de Bourges, Mauricette Danchaud.