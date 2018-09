Bourges, France

Ces deux jeunes font toujours l'objet d'une enquête préliminaire et pourraient donc être mis en examen si les policiers parviennent à réunir suffisamment de preuves. Ils traînaient près de la dernière voiture incendiée, un briquet dans la poche alors qu'ils ne fument pas. Pas assez convaincant pour une présentation devant la justice. En tout cas, dans le quartier, beaucoup d'habitants se disent inquiets et démunis : " Que voulez-vous que l'on fasse pour éviter cela. Vous imaginez s'ils brûlent ma voiture. Je fais quoi ?" L'interpellation de ces deux suspects, remis en liberté depuis, ne suffit pas à rassurer cette habitante : " Il faut évidemment s'assurer que ce sont les vrais coupables. Ca s'était calmé mais maintenant, il y a aussi plein de poubelles qui brûlent, des trottinettes et même les vélos ! Et quand on appelle les policiers, ils ne se sont déplacent pas forcément. Il y a quelques rondes mais ça ne suffit pas. "

Des traces de tir au plomb dans les volets des immeubles. © Radio France - Michel Benoit

Un sentiment d'abandon dans ces logements sociaux. Cette jeune femme a reçu un plomb de carabine il n'y a pas si longtemps : "Il y en a qui tirent dans les fenêtres et les volets des appartements. Ca nous fait peur pour nos enfants. On les emmène sur des aires de jeux en dehors du quartier. Là où c'est plus calme. On n'a pas le choix. Le pire, c'est que tout le monde s'en fout. On a l'impression de compter pour du beurre." Certains habitants envisagent d'organiser une pétition pour réclamer plus de forces de police.