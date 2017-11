Bourges : les parents d'Arthur, militaire disparu à Chambery, espèrent toujours.

Il y a un peu plus de 7 mois, le 12 avril, un militaire originaire de Bourges disparaissait à Chambery en Savoie, où il était en poste dans le 13 régiment des chasseurs alpins. Ses parents et ses proches se mobilisent à Bourges ce dimanche.

Sa famille, ses amis gardent toujours espoir : ils organisent un rassemblement ce dimanche après-midi à 14H30 au jardin des Près-Fichaux à Bourges. Il y avait déjà eu une marche blanche au mois de mai en Savoie, mais ce dimanche 26 novembre est une date importante pour la famille d'Arthur Noyer : le jeune homme a 24 ans aujourd'hui. La maman d'Arthur, Cécile Noyer tenait à organiser un évènement à l'image de son fils :" Arthur est quelqu'un de convivial, d'ouvert aux autres. Evidemment, on n'a pas le coeur à la fête, mais on voulait célébrer notre fils, où qu'il soit. Il y a aura de la musique avec un groupe qui jouera sur un podium car Arthur a toujours aimé cela. Il y aura aussi des numéros de cirque car notre fils a fréquenté l'école de cirque de Bourges. Ensuite, on investira la pelouse des Près-Fichaux et on écrira le prénom Arthur avec toutes les personnes présentes, tandis qu'un drone filmera tout cela afin de le mettre sur les réseaux sociaux."

Didier et Cécile Noyer, les parents d'Arthur, qui résident à Bourges. La longue attente continue pour eux. © Radio France - Michel Benoit

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Chambéry pour enlèvement et séquestration. L'enquête n'a encore débouché sur rien. Les proches d'Arthur vivaient très mal que le jeune homme soit officiellement considéré comme déserteur par l'armée, c'est réparé aujourd'hui : "On a appris il y a deux jours que l'institution militaire considérait notre fils comme disparu mais non rayé des contrôles. C'est une grande nouvelle pour nous, explique Didier Noyer, le père d'Arthur, la voix noyée par l'émotion. On vivait vraiment comme une injustice et un affront à notre fils, le fait qu'il soit considéré comme déserteur, nous qui connaissons son engagement envers l'armée."

La famille d'Arthur Noyer a imprimé des avis de recherche en plusieurs langues à destination des touristes notamment, très nombreux en Savoie. © Radio France - Michel Benoit

Des avis de disparition, dont certains rédigés en allemand, italien ou espagnol seront à la disposition des personnes qui participeront à ce rassemblement pour qu'elles les diffusent partout où elles iront. La Savoie est près de la frontière. "Peut-être que notre fils est à l'étranger et que quelqu'un remarquera quelque chose qui pourra nous éclairer." espèrent ses proches.