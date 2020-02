Bourges : Les parents d'Arthur Noyer, toujours en mode combat

Les parents d'Arthur Noyer veulent faire reconnaître la préméditation de Nordahl Lelandais dans la mort de leur fils. La semaine dernière, le procureur de Chambéry a requis le renvoi du maître-chien pour meurtre et non pour assassinat, devant la Cour d'assises.

Le dernier mot reviendra au juge d'instruction qui tranchera d'ici deux mois, mais les parents du jeune caporal Berrichon se sentent bafoués dans leurs droits puisqu'ils n'ont aucun recours contre la décision du procureur. Didier et Cécile Noyer sont décidés à aller plus loin dans leur combat puisqu'ils ont demandé à leur député, Loïc Kervran, de préparer une proposition de loi pour renforcer les droits des parties civiles dans les affaires pénales. Il faut dire que la décision du procureur les a abasourdis.

Toute la procédure a reposé sur une mise en examen pour assassinat depuis décembre 2017. Les parents d'Arthur ne comprennent donc pas le revirement du procureur de Chambéry de ne pas retenir au final la préméditation contre Nordahl Lelandais : " Anéantissement, colère et incompréhension, voilà ce qu'on a ressenti quand on a été informés du réquisitoire du procureur. Ça revient à dérouler le tapis rouge pour Lelandais, se révolte Cécile Noyer. Quand on voit sur les vidéos de la ville un prédateur en chasse, quand on le voit tourner à pied, tourner en voiture, si ça, ce n'est pas de la préméditation ! " s'étonne Didier Noyer.

Les parents d'Arthur Noyer ont tenu la conférence de presse dans le jardin des Près-Fichaux à Bourges. Un lieu qui était cher à leur fils, Arthur. © Radio France - Michel Benoit

Pour l'avocat de la famille Noyer, la réquisition du procureur de Chambéry répond peut-être à une simple logique matérielle : " Cette qualification en simple meurtre, c'est peut-être pour éviter un appel de la part de Nordahl Lelandais de l'ordonnance d'accusation si le juge d'instruction devait suivre ces réquisitions, explique Me Bernard Boulloud. Si on évite un appel, on gagne du temps et le procès peut se tenir beaucoup plus rapidement. Je n'ose pas le croire, mais si c'est cela, c'est grave ."

Me Bernard Boulloud, avocat des parents d'Arthur Noyer. © Radio France - Michel Benoit

La famille Noyer s'est toujours sentie exclue par la justice. Il faut dire que les textes instaurent selon eux peu de droits aux parties civiles et aux victimes. Leurs avocats par exemple ne peuvent même pas assister aux interrogatoires des mises en examen. Ce qui peut nuire à l'émergence de la vérité, estime Me Boulloud : " Si une partie civile a une question à poser, on peut toujours le faire, c'est prévu dans les textes, mais seulement à posteriori. Le mis en examen aura eu le temps de réfléchir et son avocat pourra préparer son client à la réponse qu'il va devoir faire."

Les parents d'Arthur Noyer comptent donc maintenant sur le député du Cher, Loïc Kervran pour déposer une proposition de loi, visant à instaurer plus de droits pour les parties civiles durant la phase d'instruction. Si cette proposition était retenue par le gouvernement, elle pourrait être effective au minimum dans un an.