Bourges : les policiers les avaient à l'oeil depuis longtemps

Bourges, France

Ces trois hommes étaient surveillés de près par la brigade de recherche et d'intervention d'Orléans. Tout a commencé il y a quelques mois, par un signalement du parquet de Bourges à la brigade nationale de recherche des fugitifs. Le parquet voulait remettre la main sur un homme de 34 ans condamné à Bourges à cinq ans de prison pour vol et recel, mais il avait disparu dans la nature. Ce berruyer est finalement localisé en région parisienne. Les policiers découvrent qu'il s'est mis de mèche avec un évadé de la maison d'arrêt de Châteauroux et un ancien détenu en conditionnelle. En mai dernier, les trois hommes volent un gros 4x4 à Preuilly, près de Mehun sur Yèvre, qu'ils finissent par incendier après s'être soustrait à un contrôle des douanes.

Les trois hommes venaient de voler une grosse Audi RS4, à Bourges - Parquet de Bourges

Les policiers poursuivent leur surveillance et décident de les interpeller alors qu'ils viennent de dérober une puissante audi RS4 à Bourges, le 9 juillet. Interpellation sans heurt, sur le parking d'un supermarché d'Issoudun. Les trois hommes ont refusé la procédure de comparution immédiate et seront convoqués en septembre devant le tribunal : ils devront répondre notamment d'association de malfaiteurs et de vol en réunion. Pas loin de dix chefs de poursuite, et sans doute quelques années à l'ombre à venir, pour eux.