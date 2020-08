Bourges : les policiers tirent sur la voiture d'un chauffard qui refusait de se faire contrôler

Il a fallu quatre coups de feu pour arrêter sa course folle. Samedi 22 août, dans la soirée, les policiers de Bourges ont dû faire usage de leur arme à feu pour interpeller un chauffard. L'homme de 40 ans roulait très vite, dans le secteur de Mazières, près du lac d'Auron. Il multipliait les infractions, frôlant d'autres véhicules et doublant une voiture à grande vitesse.

Après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police, et malgré les sommations des fonctionnaires de police, le chauffard a continué sa course. Il s'est retrouvé bloqué un peu plus loin, dans une rue piétonne. C'est alors qu'un policier a tenté de l'approcher à pied pour l'interpeller. Le Berruyer de 40 ans a alors enclenché la marche arrière, et s'est mis à rouler en direction du policier. Pour l'arrêter, celui-ci a tiré quatre coups de feu en direction du bas de caisse de la voiture.

Les policiers ont finalement pu interpeller le quadragénaire qui a été placé en garde à vue. L'homme est très agité en cellule depuis, indique le parquet de Bourges, qui a demandé une expertise psychiatrique. Sa garde à vue a été prolongée ce dimanche soir. Il n'y a eu aucun blessé lors de l'interpellation.