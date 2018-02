Bourges, France

Ca n'y parait pas, mais cela va permettre de réaffecter des policiers à d'autres taches prioritaires... comme le prévoit la police de sécurité du quotidien. Avant de placer une personne ivre en cellule de dégrisement, il faut vérifier son état de santé. Désormais, le commissariat de Bourges appellera donc SOS Médecins qui enverra quelqu'un sur place . Les policiers n'auront plus à emmener la personne à l'hôpital. "En général, ça nous prend de une à quatre heures selon le monde aux urgences, explique le commandant Voisine du commissariat de Bourges. Et ce sont trois fonctionnaires qui sont mobilisés. A l'avenir, on pourra donc les dégager sur autre chose plus prioritaire."

Trois policiers sont nécessaires pour emmener une personne éméchée à l'hôpital. © Radio France - Michel Benoit

SOS médecins s'engage à se déplacer dans un délai contraint : "On a une heure et demi pour intervenir, détaille le _docteur Brock_, président de l'association SOS Médecins dans le Cher. Si aucun médecin n'est disponible, on le dira tout de suite. " Le contrôle médical est incontournable. Certaines personnes imbibées ont un traitement médical qui peut entraîner des complications. Le risque de coma est présent. " Avec un peu d'expérience, on repère assez facilement les risques" ajoute le Dr BrocK. Si le médecin a une crainte, la personne sera emmenée à l'hôpital par les pompiers. Sinon, la procédure suit son cours normal. " Un séjour en cellule de dégrisement, c'est six heures en moyenne. Ensuite, la personne est verbalisée et elle est convoquée devant le tribunal de police." L'amende est de 150 euros. Les policiers traitent en moyenne 200 ivresses publiques et manifestes à Bourges, chaque année. Cette convention a déjà été signée dans l'Indre.