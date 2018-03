Bourges, France

La CGT estime qu'au moins 60 lits ont été fermés à l'hôpital de Bourges l'année dernière. Cela expliquerait en partie cet engorgement... Certaines infirmières sont au bord de l'épuisement et ne pensent plus qu'à une chose : quitter les urgences, comme en témoigne cette soignante qui souhaite rester anonyme : " Il faut que je j'arrête, que je m'en aille. J'ai l'impression de travailler comme une automate, d'être une machine. On ne fait plus les choses correctement et on en vient à se dégoutter soi-même de notre propre travail. Combien de fois, ça m'est arrivé de rappeler mes collègues pour m'assurer de n'avoir rien oublié avant de partir, d'avoir bien fait les choses pour éviter une erreur qui pourrait être fatale. Tout simplement parce que je l'ai fait trop vite. Ca me réveille la nuit. On en arrive vraiment à un point de non retour. J'ai pris rendez-vous avec la médecine du travail pour exposer ce que je ressens, toute ma fatigue. J'arrive le matin en me demandant combien de personnes attendront sur des brancards alors qu'avant j'avais la pêche en me disant chouette, on va sauver des vies !"

L'hôpital de Bourges, d'après un classement des urgentistes de France, est l'un des services d'urgences les plus engorgés de France © Radio France - Michel Benoit

Cette grève est le moyen de dernier recours pour alerter sur une situation de plus en plus difficile. Certains personnels sont au bout du rouleau : "Trois collègues viennent de quitter le service et il y en a encore trois qui doivent partir. Et ils ne sont pas remplacés. Personne ne veut venir travailler dans ces conditions. Et les sorties d'école n'arriveront pas avant fin juillet. On ne tiendra jamais comme ça !" De plus en plus de fiches d'événement indésirable remontent à l'agence régionale de santé. Un doux euphémisme pour évoquer les situations jugées extrêmes par le personnel des urgences. Armelle Paris est secrétaire du syndicat CGT du centre hospitalier de Bourges : "Comme ce grand-père de 91 ans, resté deux jours sur un brancard. Aucune intimité pour évoquer l'état de santé des patients. Et je ne vous raconte pas quand on doit mettre le bassin. C'est intolérable !" La direction a recours aux heures supplémentaires, les soignants sont régulièrement rappelés sur leurs repos. Pour Isabelle Bertrand, de la CGT, ça ne peut plus continuer comme ça :" On encourage les équipes des urgences à aller à la médecine du travail. Certains ne dorment plus la nuit ou s'alimentent mal. Dans d'autres établissements, certains en sont arrivés à des extrémités qu'on souhaite éviter ici à Bourges." Le personnel gréviste se rassemblera dans le hall à 9H30. La direction a promis que 30 lits seraient ouverts avant l'été pour désengorger le service des urgences.