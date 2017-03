Bourges : les voleurs de retour dans les marais avec les beaux jours

Avec le retour des beaux jours, les marais de Bourges sont à nouveau la cible des voleurs et vandales... Pas moins d'une dizaine de cambriolages ou de dégradations commis en quelques jours ou plutôt en quelques nuits.

Les marais de Bourges, c'est 135 hectares qu'il est très difficile de surveiller, notamment la nuit. Les cambrioleurs et vandales s'en prennent au matériel entreposé par les jardiniers dans les cabanons...Sept cabanes ont été visitées en fin de semaine dernière dans les secteurs des Chenus et des Ribauds. Les voleurs ont fracturé les portes et emporté des tronçonneuses, ou du petit matériel de jardinage. Des barques ont également été volées et abandonnées près des pelles en contrebas. " Les voleurs fêtent le printemps très tôt cette année " ironiseMichel Melin, président de l'association Patrimoine Marais.

Michel Melin, président de l'association Patrimoine Marais de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Depuis janvier, la police municipale de Bourges affecte un éco-garde à plein temps pour intervenir sur les marais, mais il ne peut pas tout faire seul, reconnaissent les maraichers... Les associations de défense des marais se tournent à nouveau vers la police nationale : "Il faut plus de rondes de police, la nuit, surtout à proximité des chemins piétonniers, là où se concentrent les vols dans les cabanons".

Un éco-garde est affecté aux marais de Bourges depuis le mois de janvier mais son travail est avant tout préventif © Radio France - Michel Benoit

En 2019, la police municipale de Bourges disposera d'une équipe de nuit qui pourra accentuer la surveillance. En attendant, les recommandations sont toujours les mêmes pour les maraichers : entreposer le moins possible de matériel dans leurs cabanons pour ne pas tenter le diable. Mais cela entraine beaucoup de complications si on est obligé de transporter sans arrêt son matériel entre son domicile et sa parcelle dans les marais, et beaucoup de propriétaires préfèrent laisser sur place leur motoculteur ou leur tronçonneuse. Certains, face à l'inefficacité de la procédure, ont même renoncé à porter plainte ou à signaler les vols. _"De toute façon, la plupart des cabanons ne sont pas assurés e_xplique Michel Melin, le coût est trop élevé". Les victimes n'ont donc que leurs yeux pour pleurer.