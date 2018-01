Bourges, France

Elle n'aura travaillé qu'un peu plus d'un an comme aide-à-domicile pour l'association berruyère Aider la vie. Cette femme a en effet été licenciée en mars 2016. Motif : sa participation à un film porno amateur.

Les images, tournées dans un sex-shop de Bourges, ont été mises en ligne sur le site spécialisé Jacquie et Michel, puis signalées par une déléguée du personnel au président de l'association.

"Des dommages causés à l'entreprise"

En s'exposant ainsi sur internet, l'actrice amateur aurait nui à son entreprise, explique l'avocat d'Aider la vie, Me Dominique Lacroix. "En dehors de leur activité, les salariés font ce qu'ils veulent, mais là un trouble a été créé dans l'entreprise. _On emploie des mères de famille qui interviennent au domicile de personnes âgées_. Plusieurs d'entre elles sont venues se plaindre auprès de la direction". Le dossier constitué par l'employeur contient quatre témoignages de salariés disant avoir été gênés par la démarche de leur collègue. Me Lacroix précise que la décision de licenciement a été prise en accord avec le conseil d'administration de l'association.

Une conciliation peu probable

Un peu plus d'un an et demi après, la salariée a décidé de saisir les prud'hommes pour contester son licenciement. Une première audience de conciliation a déjà eu lieu, elle n'a pas permis d'accord entre les deux parties. Il semble d'ailleurs peu probable que l'affaire se règle à l'amiable. Le prochain rendez-vous devant les prud'hommes est prévu le 19 février.