Bourges n'a pas oublié Arthur Noyer

Arthur Noyer était originaire de Bourges où ses parents résident toujours. Dans la capitale du Cher, le jeune homme était très connu pour sa passion des sports de glisse. La ville a d'ailleurs donné son nom au nouveau skate park inauguré en décembre 2019, près du lac du Val d'Auron.

Le skate park de Bourges, près du lac du Val d'Auron © Radio France - Michel Benoit

Le skate park est bondé, comme tous les jours où il fait beau. Cela aurait certainement fait plaisir au jeune sous-officier, qui emmenait sa planche partout avec lui... Maxime, assis dans l'herbe avec des amis à quelques mètres des rampes et des doubles whoops se rappelle d'Arthur Noyer, qu'il côtoyait à l'occasion : " C'est un bel hommage qu'il lui est rendu. On se voyait au skate park, des fois en soirée. C'était une bonne personne. Quelqu'un de juste et très apprécié."

Quentin Dubeau, président du club de skateurs, Berry'ing à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Arthur Noyer est monté sur une planche dès ses cinq ans. Le skate park où il retrouvait ses copains était beaucoup plus rudimentaire à Séraucourt. : " De sa génération, c'était l'un des plus talentueux " se souvient Quentin Dubeau, président de Berry'ing, le club de skate de Bourges. " Quelqu'un de très ouvert vers les autres. Il était avec un groupe un peu plus âgé, mais avec lui, on ne sentait pas cette différence d'âge. Il m'a montré énormément de choses par rapport au skate. C'est l'image qu'on veut partager aujourd'hui sur le skate park. C'est cette convivialité ,ne pas faire attention à l'âge et à la personne mais d'être dans la notion de partage dès lors qu"on a la même passion." Un souvenir vivace encore aujourd'hui qu'il faudra entretenir auprès des jeunes générations.