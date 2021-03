Bourges : n'ayez pas peur d'appeler la police !

La ville, les polices nationale et municipale, et les bailleurs sociaux s'associent à cette campagne de communication qui se déroule aussi sur les réseaux sociaux. Dans le collimateur, ce qu'on appelle pudiquement les incivilités que certains habitants font remonter... à leur bailleur social : " C'est des regroupements dans les halls d'entrée " décrit Claudie Camuzat, de Val de Berry Habitat. " des suspicions de trafic, des dégradations de patrimoine notamment la nuit. Les habitants mettent parfois le bailleur social en responsabilité de ne rien faire, sauf que cela ne dépend pas forcément de lui ! " C'est du ressort de la police, mais certains témoins se taisent par peur de représailles reconnait le commissaire Maxime Driard, directeur adjoint de la sécurité publique dans le Cher : " Certains habitants ont peur. Ils souffrent des nuisances de certains individus et n'osent pas faire le 17. C'est cela qu'il faut changer. Vous ne dérangerez jamais la police. Votre appel restera confidentieL On est là pour ça. On devra adapter la réaction. Notre opérateur priorisera ou pas l'intervention selon les faits, mais dans tous les cas, il faut faire le 17, nous signaler le fait qui pourra être ensuite traité au bon niveau avec nos partenaires, éventuellement la police municipale, la ville ou le bailleur social, de manière commune parfois. Un appel au 17 parfois nous permettra d'intervenir en flagrant délit."

La campagne a commencé depuis quelques jours à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Pour Mustapha Moussali, adjoint au maire de Bourges, chargé de la sécurité, cette campagne n'est pas un appel à la délation : " De la civilité, ce n'est pas de la délation. Par cette campagne, on demande de la réactivité aux personnes qui sont confrontés à ces faits. Ils nous écrivent parfois en mairie, nous envoient des mails, et ils appellent seulement quand cela devient très grave. Mais non, il faut agir dès le début en composant le 17 avant que ça ne se dégrade trop." Parfois la réponse peut être la pose de caméras dans les immeubles : " On l'a constaté dans les résidences où on a mis un système de vidéo protection, les choses se sont bien améliorées. C'est vraiment dissuasif " affirme Anne-Laure Clément Rudat, du bailleur France Loire. Reste à ne pas simplement déplacer le problème... la réponse est souvent nécessairement globale.