Bourges : l'entreprise Nexter condamnée pour la mort d'un ouvrier

Nexter, l'entreprise de munitions de La Chapelle-Saint-Ursin, près de Bourges, est reconnue coupable de la mort d'un ouvrier qui avait fait une chute de plus de cinq mètres sur un chantier de désamiantage dans son usine en août 2019. L'entreprise chargée de ce désamiantage, ABC Environnement à Saint-Amand-Montrond, est également condamnée à 50.000 euros d'amende, dont 25.000 avec sursis. La victime était un ouvrier de 22 ans.

Le tribunal de grande instance de Bourges a reconnu la responsabilité de deux entreprises dans la mort d'un ouvrier de 22 ans. © Radio France - Michel Benoit

Le tribunal judiciaire de Bourges a donc mis en cause la responsabilité des deux entreprises qui se renvoyaient la balle. Le désamiantage du bâtiment se faisait par le toit, or il n'y avait aucun filet antichute et aucune ligne de vie pour que les ouvriers puissent accrocher la longe de leur harnais de sécurité. La victime était employée par ABC Environnement, chargé par Nexter de réaliser ce désamiantage. Son avocat, Me Bangoura, avait expliqué à l'audience que Nexter avait refusé l'installation d'un filet antichute car il aurait fallu percer la structure métallique et il y avait un risque d'explosion à cause des étincelles et de la présence de produits pyrotechniques. Filet absent du plan de prévention du chantier, signé par les deux entreprises.

L'avocate de Nexter avait plaidé qu'aucune demande de perçage n'avait été formulée par ABC Environnement à Nexter. Reste l'absence inexpliquée de cette ligne de vie. Le tribunal a donc suivi en partie les réquisitions de la procureure. Le sursis accordé sur la moitié de la somme à ABC Environnement s'explique par sa moindre surface financière.