Bourges : Pas de prison ferme pour le meurtrier d'un pompier à la sortie d'une discothèque

Le 23 février 2019, ce jeune homme, alors âgé de 20 ans, avait été pris à partie par trois pompiers à la sortie d'une discothèque de Bourges (l'Archange K'fé) . Un pompier d'Issoudun, âgé de 42 ans, était mort après deux jours de coma, victime d'un coup de poing à la tête. Son meurtrier était poursuivi pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner : il risquait jusqu'à 15 ans d'emprisonnement... L'avocat général avait requis cinq ans de prison dont trois avec sursis. La personnalité de l'accusé a sans nul doute pesé : pas d'antécédent judiciaire, un jeune homme totalement équilibré. Rien à voir avec le profil du mauvais garçon, habitué à la bagarre. Il faut dire qu'il avait été agressé par le groupe de pompiers totalement ivres. Son avocat, Me Eugène Bangoura, reconnait qu'il a manqué de recul et de sang-froid mais que ce coup de poing ne méritait pas la prison ferme. Son client est suffisamment anéanti comme cela : " C'est un grand soulagement. Il aurait été totalement injuste que Mr Bigault soit incarcéré. C'est quelque chose qui va marquer sa vie. Il est jeune, très jeune et il doit vivre avec cette idée qu'il a tué un homme. La colère qu'il a ressentie, après avoir été frappé, on peut dire lyncher par ces trois hommes, est légitime même si elle est évidemment mauvaise conseillère."

La cour criminelle de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les proches de Wilfried Lamamy, la victime, ne cachent pas une certaine frustration avec ce verdict de sursis, même si l'avocate des parties civiles ( la veuve de la victime, ses enfants notamment) reconnait que cette bagarre aurait pu avoir une fin moins dramatique. Le meurtrier, Eric Bigault, n'a donné qu'un coup de poing, qui a été fatal : " Il y a quand même ce soir là une grande part de malchance " reconnait Me Karine Berthon. " Mr Lamamy , c'est moins de deux pour-cent de risque de décéder d'un coup de poing placé à cet endroit de la tête." Le pompier est mort d'une lésion à l'artère vertébrale droite : une blessure extrêmement rare, un coup de poing finalement très mal placé... Deux pompiers étaient également poursuivis pour violence aggravée (pour avoir frappé préalablement le meurtrier) : ils ont été condamnés à 18 mois de prison accompagnés d'un sursis probatoire de 2 ans, sans inscription au casier judiciaire.